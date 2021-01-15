Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yol çöktü, sokak trafiğe kapatıldı

Yol çöktü, sokak trafiğe kapatıldı

Olay yerinden detay

İş Makinesi 

-Çöken yoldan detay
-İş makinesinden detay
-Güvenlik şeridi detay

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova'da Safran Deresi’nde iş makinesi tarafından temizlik çalışması yapılan Sema Sokak’ta yol çöktü. Yalova Belediyesi tarafından Safran Deresi’nde temizlik çalışması gerçekleştiriliyordu. Derenin yanından geçen Sema Sokak’ta iş makinesinin bulunduğu bölgede yolda çökme meydana geldi. Yol çökmesi sebebiyle bölgedeki çalışmalar durdu. Yapılan incelemelerin ardından yol yeniden yapılacak ve çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı