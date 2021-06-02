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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yol çöktü, beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

Yol çöktü, beton mikseri otomobilin üzerine devrildi

Devrilen beton mikserinden görüntü

Beton Mikseri Aşırı Yağış 

-Kaza yerinden görüntü
-Detaylar

( RİZE ) RİZE

– Rize’nin Pazar ilçesinde bir beton mikseri, geçtiği yolun çökmesi sonucu park halindeki otomobilin üzerine devrildi.Kaza, Kirazlık Mahallesi Zamanlar mevkiinde meydana geldi. Kemal K. idaresindeki 53 DG 046 plakalı beton yüklü mikser, aşırı yağış nedeniyle ağırlaşan yolun çökmesi sonucu devrildi. Bu sırada yol kenarında park halinde bulunan 53 DJ 135 plakalı otomobil ise devrilen beton mikserinin altında kaldı. Kazada yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.
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