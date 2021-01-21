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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yol açmaya giden greyder fırtınada kara saplandı

Yol açmaya giden greyder fırtınada kara saplandı

Kara saplanan greyderi kurtarma çalışması

Köy Yolları Karla Mücadele İş Makinası Kar Yağışı 

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( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yol açmaya giden greyder fırtınada kara saplandı. Yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için seferber olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına ait iş makinası Tekman kırsalında yoldan kayarak kara saplandı. Şiddetli fırtınanın yaşandığı bölgede kara saplanan iş makinasını kurtarmak için seferber olan ekipler uzun uğraşlar sonunda iş makinasını saplandığı bölgeden çıkarmayı başardı. Tekman ilçesine bağlı Taşkesen Mahallesi Hacimeter mezrasının yolunu açmaya çalışan ekip fırtına dolayısı ile zor anlar yaşadı. Yolun alt tarafına düşen greyder Büyükşehir Belediyesi ESKİ iş makinasının yardımı ile uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerde çıkarıldı. Ancak çalışma esnasında fırtına çalışanlara zor anlar yaşattı.
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