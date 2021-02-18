Yokuştan kayan aracı böyle durdurmaya çalıştılar

-Yokuştan inen aracı durdurmaya çalışmaları

-Önüne geçmeleri

-Aracın kayması

-Galata’daki aracın binaya çarpması



( İSTANBUL -ÖZEL)- Şişli'de yoğun kar yağışı sonrası yokuştan kayan aracı 2 kişi önüne geçerek durdurmaya çalıştı- Galata’da ise sokakta kayan lüks otomobil binaya çarparak durabildi- Fatih Mercan'da karda araçlar böyle kaydı İSTANBUL



- Şişli’de yoğun kar yağışı sonrası yokuş aşağıya inmeye çalışan sürücü kaymaya başlayınca yanındakiyle birlikte önüne geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Galata’da ise sokakta kayan lüks bir otomobil binaya çarparak durabildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İstanbul'da dün sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Şişli Fulya Mahallesi’nde bir sürücü aracıyla yokuş aşağı inmek istedi. Bir süre sonra kaymaya başlayan aracı durdurmak isteyen sürücü ve yanındaki araçtan inerek önüne geçti. Saniyelerce aracını durdurmaya çalışan 2 kişi, başarılı olamadı. Hızlanan araç yokuş aşağıya inince durabildi. Beyoğlu Galata’da ise buzlanan sokakta seyreden lüks otomobil kayarak bir binaya çarptı. O anlar ise kameralara yansıdı.



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