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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yokuşta virajı alamayan kamyonet devrildi

Yokuşta virajı alamayan kamyonet devrildi

Devrilen kamyonet

Polis Salar Polis Ekipleri 

-Saçılan kasalar
-Polis ekibi
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kağıthane’de sabah saatlerinde yokuş yukarı çıkan kamyonet kaydıktan sonra kaldırıma çarparak devrildi. Yan yatan kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, meyve kasaları ise yola savruldu. Olay saat 10.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan mahallesi Bostan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli uyruklu Mahmud Al Halluf Al Neccar isimli bir vatandaş sabah saatlerinde meyve ve sebze satmak üzere mal yüklü 34 DTC 529 plakalı Hyundai marka kamyoneti ile yokuş yukarı çıkarken kayan lastikler sürücüyü panikletti. Panikleyen sürücü kamyoneti geri geri kaydırmaya başladı.
Kayan kamyonetin hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çarparak kamyoneti devirdi. Kamyonetin devrilmesi sonucu etrafa saçılan kasalar vatandaşların ve polis ekiplerinin yardımı ile toplandı. Sürücü yara almadan kurtuldu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
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