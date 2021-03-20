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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yokuş yukarı giden kamyon, yükü ağır gelince şaha kalktı

Yokuş yukarı giden kamyon, yükü ağır gelince şaha kalktı

Kamyonun görüntüsü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Fabrika Kamera Gesi İlginç Görüntü Cep Telefonu 


- Esenyurt’ta yokuş yukarı yolda yükü ağır gelen kamyonun ön tekerleri havaya kalktı. Oluşan ilginç görüntü vatandaşlar tarafından kaydedildi. Olay fabrikalar bölgesinde dün meydana geldi. Kamyon kasasındaki yük yokuş yukarı yolda geriye doğru kaydı. Yükün geri doğru kaymasıyla kamyonun ön tekerleri havaya kalktı. Kamyonun ön tekerlerinin havadayken ilginç anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (Md-ÖFA
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