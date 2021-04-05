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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yokuş aşağı kayan kamyonet dar sokağa uçtu

Yokuş aşağı kayan kamyonet dar sokağa uçtu

- Yol uçan kamyonet çıkartılması

( BALIKESİR ) BALIKESİR


- Balıkesir’in Edremit ilçesinde yağmur nedeniyle kayan kamyonet, dar kullanılmayan ara sokağa uçtu. Aracın yan yattığı kazada, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Edfinilen bilgiye göre, kaza İbrahimce Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücü adı öğrenilmeyen sürücünün kullandığı 10 N 75.. plakalı Hyundai marka kamyonet, yokuş aşağı inerken kayganlaşan yolda, kullanılmayan dar yola düştü.Kamyonet sokak arasında evin önüne yan dönerken, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Kamyonet çağrılan vinçle düştüğü dar sokaktan kaldırıldı. Polisin, kaza ile ilgili araştırması sürüyor. (BT-
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