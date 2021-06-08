Yokuş aşağı freni boşalan araç kontrolden çıkarak takla attı

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( SAKARYA ) -- Fren tutmayınca el frenini çekti ama o da yetmedi- Taklalar atan araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı SAKARYA



- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Paraşüt Tepe olarak da bilinen yerden yokuş aşağı inmekte olan otomobilin frenleri boşaldı. Sürücünün el frenini çekse de durduramadığı araç kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Paraşüt Tepe olarak da bilinen Kırantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 54 EN 789 plakalı Renault marka otomobil, Kırantepe’den aşağıya doğru indiği esnada freni boşaldı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurabilmek için el frenini çekti. Bu esnada kontrolden çıkan araç taklalar atarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araç içerisinde sıkışan D.D.Ş. isimli kadın, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazayı gören Yusuf Tokay isimli vatandaş, “Bu yoldan yukarıya doğru çıkıyorduk. O esnada kaza yapan aracın sürücüsünün el frenini çektiğini gördük. Lastik sesi gelince kaçtık. Daha sonrasında araç takla atmaya başladı” ifadelerine yer verdi. (BCT-

