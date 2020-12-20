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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Yoksullar için toplanan kıyafetleri çaldılar...Hırsızlık anları kamerada

Yoksullar için toplanan kıyafetleri çaldılar...Hırsızlık anları kamerada

GÜVENLİK KAMERASI

Kamera Irak 

-ÇALINAN GİYSİLERİN OLDUĞU KUMBARADAN GÖRÜNTÜ

( MUĞLA )-İhtiyaç sahipleri için toplanan kıyafetleri kumbaradan çaldı MUĞLA

- Bodrum’da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 3 kişi, giysi ve ayakkabı kumbarasına saldırdı. Yoksullar için toplanan tüm kıyafetleri çalan 3 şahıs daha sonra gözlerden kayboldu. Hem kamu malına zarar veren hemde ihtiyaç sahiplerine gidecek tüm kıyafetleri çalan 3 şahıs güvenlik kameralarınca saniye seniye görüntülendi. Bodrum Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kentin çeşitli noktalarına yenileyerek yerleştirdiği giysi ve ayakkabı kumbaralarından bazılarına kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.
Gece sokağa çıkma kısıtlaması da hiçe sayan 3 kişi duyarlı vatandaşların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bıraktıkları kumbaraları zarar verdi. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıslar 3 adet kumbaranın içindeki tüm giysileri aldığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren şahısların tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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