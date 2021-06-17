Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yoğun yağmurda dereler taşında tarım arazilerini su altında kaldı

Yoğun yağmurda dereler taşında tarım arazilerini su altında kaldı

Vatandaşların taşan dere sularından taştan taşa atlayarak bahçelerine gitmesi

Hafta Sonu Hastane Tarım Yağan Dere Yatağı 

-Taşan dere suları altında kalan mahsulden görüntü
-Bahçeleri basan sulardan görüntü
-Hamide Demirkapı ile röp
-Emine Demirkapı ile röp
-Hamide Demirkapı’nın taşan dere sularına girmesi

( DÜZCE )- Tarladaki mahsulleri su altında kalan vatandaşlar yardım bekliyor- Evlerine sular içinden geçmek zorunda kalan vatandaşlar, dere yatağının değiştirilmesi istiyor DÜZCE

- Düzce’de hafta sonundan itibaren etkili olan yağmur yağışı ile taşan dere yatakları, Doğanlı Köyü’nde bulunan derenin tarım arazilerini sular altında kalmasına sebep oldu. Mahsulü sular altında kalan vatandaşlar, dere yatağının değiştirilmesi yetkilerilerken yardım istedi. Düzce’de hafta sonundan bu yana yağan yoğun yağmur yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yağmurların ardından Merkeze bağlı Doğanlı Köyünde taşan dere yatağı ise etrafında bulunan tarım arazilerini sular altında bıraktı. Tarlada mahsulü sular altında kalan vatandaşlar ise hem hem evlerine gidebilmek hem de bahçelerine gidebilmek için taşan dere sularından taştan taşa atlayarak ve suya girerek geçmek zorunda kaldı. Her yıl benzer durumları yaşayarak zarar gördüklerini belirten vatandaşlar, dere yatağının değiştirilmesi için yetkilerden yardım beklediklerini dile getirdiler. Her yıl aynı mağduriyeti yaşıyorlar Sel sularının her yıl aynı zararı verdiğini belirten Hamdiye Demirkapı, “Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Evlerimizin önünden geçen dere her yıl taşarak bin bir zorlukla ektiğimiz mahsullerimize zarar veriyor. Dağ köylerinde köylüler, köylerinden geçen derelerin yatağını bu dereye bağlamışlar. Bu derede u kadar suyu kaldırmıyor ve taşıyor. Her yıl ektiğimiz mahsulün sular altında kalmasından bıktık. Ayrıca evlerimizde taşan suların diğer tarafında kaldı. Bu nedenle evimize ancak paçalarımızı sıvayıp suya girerek geçebiliyoruz. Sayın valimizden sorunumuza çözüm bulmasını istiyoruz. Dere yatağında yılanlarda var. Korkuyoruz suya girerken ama yapacak bir şey yok. Mecburuz” dedi.
Taşkın suları evlerine dayandı Taşkın suları sebebiyle evlerine girmekte zorlandıklarını belirten Emine Demirkapı ise, "Evlerimize giremiyoruz. Her yer battı. Hastamız hastanede yatıyor. Acil durum olsa buradan nasıl geçeceğimizi bilemiyoruz” dedi.
(SA-GY
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement