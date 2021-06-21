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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yoğun yağış sonrası Eskişehir’de tramvay seferleri durdu

Yoğun yağış sonrası Eskişehir’de tramvay seferleri durdu

Duran tramvaylar detay görüntüler

Yağmur Sağanak Yağış Sağanak 

-Duraklarda ve tramvaylarda bekleyen vatandaşlar
-Duraklara gelerek geri dönen vatandaşlar
-genel detay görüntüler

( ESKİŞEHİR )- Yağmur sularının tramvay hattına sürüklediği büyük taş parçaları yolu kapattı- Duraklara gelen bazı vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı, bazıları duran tramvay içinde bekledi ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de sağanak yağış sebebiyle bazı hatlarda yaşanan arızalar tramvay seferlerinin durmasına sebep olurken vatandaşlar mağdur oldu. Şehir içi tramvay hatları, yoğun yağış sebebiyle çalışamaz hale geldi. Yağmur altında ıslanan vatandaşlar evlerine gitmek amacıyla tramvay duraklarına koştu, ancak tramvay seferleri gerçekleşen arızadan dolayı çalışmadı. Mağdur olan vatandaşlar duraktan çıkarak gidecekleri yere yürüyerek gitmek durumunda kaldı. Durakların ve tramvayların içerisinde uzun zamandır seferlerin başlamasını bekleyen vatandaşlar, arızanın uzun süredir devam ettiğini ve seferlerin ne zaman başlayacağını bilmediklerini belirterek tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre Emek mahallesinde yağmur sularının tramvay hattına sürüklediği büyük taş parçaları yolu kapattı. Kapanan tramvay yolu, seferlerin aksamasına ve sonrasında da durmasına neden oldu. Arızanın en az 1 saat daha devam edeceği belirtildi. (EZG-Y)
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