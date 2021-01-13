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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Sis altındaki ilçeden görüntü

( BİTLİS - DRONE) BİTLİS

Hava Sıcaklığı Gizli Buzlanma 


- Bitlis’in Tatvan ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. İlçede etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle sürücüleri gizli buzlanmalara karşı uyardı. (MSA-Y)
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