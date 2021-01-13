Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu



- Bitlis’in Tatvan ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. İlçede etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle sürücüleri gizli buzlanmalara karşı uyardı. (MSA-Y)



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