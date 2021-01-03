Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

kent merkezi detay

( MALATYA ) MALATYA

Polis Polis Ekipleri 


- Malatya'da yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Malatya'da bir süredir etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, kent merkezini etkisi altına alan sis, ağaç ve çiçeklerdeki kırağı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kent merkezinde sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları polis ekipleri tarafından uyarılırken, il genelinde yoğun sisin bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı