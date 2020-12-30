Yoğun sis Ağrı’yı etkisi altına aldı



- Ağrı’da günün erken saatlerinde etkili olan sis kenti olumsuz etkiledi. Ağrı’da sabah erken saatlerde etkili olan sisli hava yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 30-35 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler trafikte ilerleyebilmek için araçlarının farlarını yakarak düşük hızda seyretti. Termometrelerin eksi 17 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar ev ve iş yerlerine gitmekte güçlük çekti. (MG-ÖB)



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