Yoğun sis Ağrı’yı etkisi altına aldı

--Sisin etkili olduğu Ağrı-Erzurum karayolunda çekilen görüntüler

--Ağrı kent merkezinde sisin oluştuğu alanlarda çekilen görüntüler



( AĞRI ) AĞRI



- Ağrı kent merkezinde oluşan yoğun sis kenti etkisi altına aldı. Ağrı’da sabah saatlerinde oluşmaya başlayan sis kısa sürede yoğunlaşarak kenti etkisi altına aldı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum karayolunda ulaşım ise güçlükle sağlandı. Etkisini göstermeye devam eden sis nedeniyle sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda seyrederken vatandaşlar da ev ve iş yerlerine gitmekte zorluk çekti. (SA-ÖB)



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