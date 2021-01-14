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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yoğun kar yağışıyla kayganlaşan yolda feci kaza kamerada

Yoğun kar yağışıyla kayganlaşan yolda feci kaza kamerada

Yoldan detay

Trafik Kazası Cep Telefonu Kar Yağışı Kuyular Direksiyon 

-Otomobilin aşağı doğru inmesi
-Park halindeki araç ve yayaya çarpması
-Kaza sonrası durmayan otomobilin yoluna devam etmesi

( KAHRAMANMARAŞ )- Otomobilin çarptığı hafif ticari aracın yanındaki kişi savruldu, aracın içindekiler panik büyük panik yaşadı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazası cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Ahır Dağı Yedikuyular mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil dağ yolundan aşağı inerken kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda önce firene bastı, daha sonra direksiyon hakimiyeti kaybederek park halindeki hafif ticari bir araç ile aracın yanında bekleyen bir kişiye çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasınca kaydedilirken, zincir takılı olmayan otomobil çarpmanın etkisiyle hızını alamayarak aşağı doğru inmeye devam etti. Kazada, yaralanan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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