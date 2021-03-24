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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yoğun kar yağışıyla beraber İstanbul beyaza büründü

Yoğun kar yağışıyla beraber İstanbul beyaza büründü

Drone ile havadan e5 görüntüleri

Kar Yağışı 

-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE) - Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı İSTANBUL

- Yapılan son uyarıların ardından kentin birçok noktasında beyaz örtü oluşurken Beylikdüzü ve Esenyurt’ta E-5’teki yoğun kar yağışı drone ile havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent geneli için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından sabah erken saatlerden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Beylikdüzü ve Esenyurt’ta lapa lapa kar yağışı görüldü.
Kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtü ve E-5 çevresi drone ile havadan da görüntülendi.
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