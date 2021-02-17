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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yoğun kar yağışını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

Yoğun kar yağışını gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

Karın yağması

Sosyal Medya Hava Sıcaklığı Köy Yolları İş Makinası Kar Yağışı 

-belediyeye ait iş makinasının yolları küremesi
-vatandaşların evlerinin önüne çıkarak karın sevincini yaşaması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sürücüleri sıkıntıya sokarken, çocukları da sevindirdi. Gaziantep’in ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sürücüleri sıkıntıya sokarken, çocukları da sevindirdi. Çok sayıda vatandaş, karda çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşırken, çocuklar da kartopu oynamanın keyfini yaşadı. Şuana kadar yağan karın kalınlığı engin kesimlerde 5 santimi, yüksek kesimlerde ise 10 santimi geçti. Kar nedeni ile kapanan köy yollarını açmak için belediye araçları çalışma yaptı. Gece don riski var İlçe merkezinde ve köylerinde etkili olan kar nedeni ile gece hava sıcaklığının -3 dereceyi bulacağı öğrenildi. (MGÖ-SD-
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