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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Yoğun kar yağışı TEM’i kapattı, sürücüler yolda mahsur kaldı

Yoğun kar yağışı TEM’i kapattı, sürücüler yolda mahsur kaldı

Drone görüntüleri

Uzunlu Mahsur Kaldı Kar Yağışı 

-Yolda kalan araçlar
-Bir vatandaş ile röp
-Detaylar

( KOCAELİ -DRONE) KOCAELİ

- Kocaeli’de etkili olan kar yağışı sebebi ile TEM Otoyolu ulaşıma kapandı. Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi. Kocaeli’de etkisini arttıran kar yağışı TEM Otoyolu’nda trafiği felç etti. Aniden bastıran kar yağışı sonrasında, TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğünde seyir halinde olan araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar sebebi ile TEM Otoyolu’nun Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda, vatandaşlar mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saattir kapalı yolda araç sürücüleri, yolun açılmasını bekliyor. Yağış ve buzlanma sebebiyle sürücülerin zor anlar yaşadığı bölgelerde Karayolları ile Kocaeli Büyükşehir Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.
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