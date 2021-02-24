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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yoğun Kar yağışı seraları yıktı geçti

Yoğun Kar yağışı seraları yıktı geçti

Bölücek Mahallesi Muhtarı İsmail Şişman konuşması

Yağan Kar Yağışı 

-Seralardan detay
-Yıkılan seraları tamir eden vatandaşlar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seralar yoğun kar yağışı sonrası yıkılırken, sera sahipleri mağdur oldu. İlçeye bağlı Bölücek Mahallesinde 50’den fazla sera yoğun kar yağışı sonrası yıkıldı. Bölücek Mahallesi Muhtarı İsmail Şişman, yıkılan seraların vatandaşlar tarafından kendi imkanları ile yapıldığını belirtti.
Şişman açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Mahallemizde seralarımızın yüzde 80’i çöktü. Vatandaşlarımız kendi imkanları ile seralarını yapmaya çalışıyor. Sosyal yardımlaşmadan yardım alan vatandaşlarımız için kampanya başlatıldı. Seralarımız sigorta yapmaya müsait değil, vatandaşlarımızın kendi imkanları ile geliştirdiği sistemle yapıldı. 5-6 yılda bir sert yağan yağışlardan kaynaklı böyle mağduriyetler yaşanıyor. 150 metrekare bir seranın maliyeti 10 bin TL civarında.” Yıkılan seralar sonrası sera sahiplerinin mahsul alımlarını etkilediği belirtildi. (İYA-SÖ-
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