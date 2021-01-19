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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 10 tır kurtarıldı

Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 10 tır kurtarıldı

Cep telefonu görüntülerinde iş makinasını kar altında izleyen şoförler

Mahsur Kaldı Mermer Ocağı Maden Ocağı Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Kar küreyen iş makinası
-Karın temizlenmesiyle yola koyulan tırlar
-Tırlardan ve iş makinasından görüntüler

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin´in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan üzeri mermer yüklü 10 tır, yaklaşık 3.5 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Toros Dağları üzerinde ilçeye bağlı bin 500 rakımlı Tozlu Mahallesindeki bir mermer ocağında yoğun kar yağışı nedeniyle üzeri mermer yüklü 10 tır mahsur kaldı. Şoförlerin yardım isteğiyle birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin iş makinalarıyla yürüttüğü yaklaşık 3.5 saat süren çalışmanın ardından maden ocağına ulaştı. Kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından ekiplerinde yardımıyla şoförler tırlarıyla yeniden yola koyuldu.
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