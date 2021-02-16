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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Yoğun kar yağışı D-655 Karayolunda etkili oluyor

- Yoğun kar yağışı D-655 Karayolunda etkili oluyor

Yoğun kar yağışından görüntü

Kar Yağışı 

-araçların yolda ilerleme görüntüsü
-kayan araçlardan görüntü
-vatandaşların araçlara yardımından görüntü
-genel Detay

( DÜZCE )- Kar yağışı nedeni ile araçlar yolda güçlükle ilerliyor DÜZCE

- Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Boğaziçi mevkiinde yoğun kar yağışı nedeni ile araçlar trafikte güçlükle ilerliyor. Yolda kalan araçlar ise bölgede bulunan vatandaşların yardımı ile yol dışı yapıldı. Ülke genelinde bir çok kentte etkili olan kar yağışı Düzce’nin Boğaziçi mevkisinde de etkili oluyor. Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu da yoğun kar yağışının etkisi altında kaldı. Güzergah üzerinde seyir halinde olan araçlar yoğun kar yağışı nedeni ile ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar bölgede bulunan vatandaşların yardımı ile yol dışı yapılırken, Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, her iki şeridin trafiğe açık hale gelmesi için yoğun çaba sarf ediyor. (EB-ALI-
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