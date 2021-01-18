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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe kapandı

Yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe kapandı

ZONGULDAK

Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-CADDELERDEN GÖRÜNTÜ
-ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ
-EKİPLERİN ARAÇ GEÇİSİNE İZİN VERMEMESİ
-TRAFİKTEN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK )- Ekipler çalışmadı, yollar buz ve karla kaplı kaldı ZONGULDAK

- Zonguldak'ta geceden bu yana şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan buz ve kar sürücülere zor anlar yaşatırken yoğun kar nedeniyle Zonguldak İstanbul yolu trafiğe tamamen kapandı. Zonguldak'ta geceden bu yana şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 cm aşarken Zonguldak İstanbul karayolu ulaşıma tamamen kapandı. Ekipler ılıksu mevkiinde uygulama yaparak araç geçişine izin vermedi. Geceden bu yana etkisini sürdüren kar sebebiyle yollarda çalışma yapılmaması sürücülere zor anlar yaşattı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışların yarına kadar devam edeceği öğrenildi. (SÖ-
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