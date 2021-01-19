Yoğun kar kazaları beraberinde getirdi



- Diyarbakır’da kar yağışı kazalara sebep oldu. Ergani ve Eğil yolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 22 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır-Elazğı karayolu Organize Sanayi Kavşağında ile Eğil yolunda iki yolcu minibüsü, sürücülerinin kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu devrildi. Her iki kazada toplam 22 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerlerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. (MB-YRT



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