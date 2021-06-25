YKS’ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu

-Öğrencilerin açıklamaları

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( ANKARA ) ANKARA



- Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınava girecek olan öğrenciler ve aileleri Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesine giderek dua etti.Yarın yapılacak olan YKS öncesinde sınava girecek olan öğrenciler ve aileleri cuma namazı öncesinde Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesinde sınavda başarılı olabilmek için dua ettiler. Ankara’nın sembol camilerinden ve türbelerinden olan Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi’ne gelen öğrenciler ile veliler, türbe önünde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Öğrenciler ve veliler, dua sonrasında okunan ezanın ardından cuma namazını kıldı.

