Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
YKS’ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu

YKS’ye girecekler cami ve türbelerde yoğunluk oluşturdu

Dua edenler

Cuma Namazı Öğrenciler 

-Öğrencilerin açıklamaları
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınava girecek olan öğrenciler ve aileleri Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesine giderek dua etti.Yarın yapılacak olan YKS öncesinde sınava girecek olan öğrenciler ve aileleri cuma namazı öncesinde Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesinde sınavda başarılı olabilmek için dua ettiler. Ankara’nın sembol camilerinden ve türbelerinden olan Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi’ne gelen öğrenciler ile veliler, türbe önünde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Öğrenciler ve veliler, dua sonrasında okunan ezanın ardından cuma namazını kıldı.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement