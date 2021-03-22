YKS Türkiye birincisine okulu tarafından otomobil hediye edildi

-AK PARTİ NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ YÜCEL MENEKŞE'NİN KONUŞMASI

-NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL'İN KONUŞMASI

-VALİ BECEL'İN TÜRKİYE BİRİNCİSİ ÖĞRENCİ İLE SOHBETİ

-VALİ VE MİLLETVEKİLİNİN ÖĞRENCİYE OTOMOBİLİNİN ANAHTARINI VERMESİ



( NEVŞEHİR ) -- Nevşehir tarihinin ilk Türkiye birincisi öğrenciye araba hediye edildi NEVŞEHİR



- YKS 2020 sınav sonuçlarının ardından Nevşehir tarihinin ilk Türkiye birinciliğini elde eden Hüseyin Kağan Özdemir’e okulu tarafından otomobil hediye edildi. Nevşehir Özel Kardelen Fen Lisesi öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir YKS 2020 sınavları sonrasında TYT puan türünde 500 tam puan ile Türkiye birincisi olmasının ardından okul yönetimi tarafından Özdemir’e otomobil hediye edildi. Kardelen Koleji’nde düzenlenen programda AK Parti Nevşehir milletvekili ve Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe ve Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tarafından otomobilinin anahtarını teslim alan Özdemir’in mutluluğun görülmeye değerdi. Törende konuşan AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe bundan sonra da Türkiye dereceleri getiren öğrencilerimize Yücel ağabeyleri araba hediye edecek dedi.

Menekşe, “Tabi Nevşehir tarihinde bir ilk yaşanıyor. Kardelen Koleji 2020 YKS sınavında Türkiye birincisi çıkarttı. Tabi bir yıl öncesinde biz Hüseyin Kağan Özdemir ile oturup hedeflerini koyduk. Şubat ayında da bugün dereceler hep Türkiye’de zincir okullarından çıkıyor. Biz neden sağlamayalım dedik. Bu çok zor bir şey değil. Bunu bugün Hüseyin somut bir şekilde gerçekleştirerek Nevşehir’de tarih yazdı. Hem okulumuz için hem de ailesi için tarih oldu. Hepimizi mutlu etti. Aslında Hüseyin’e arabalar vermemiz lazım. Sizlere arabalar vermemiz lazım. Ben bugünden söylüyorum getirin Türkiye birinciliğini Yücel abiniz size arabanızı versin” diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’de burada yaptığı konuşmada bugünden itibaren Nevşehir’de başarıyı artırmak için çok büyük sorumluluklarımız var dedi.

Vali Becel, “Ben sizin yerinizde olsam önünüzde bu kadar güzel bir örnek varken çok çalışırım Yücel beyi yorarım arabayı almak için. Önünüzde çok güzel bir örnek var. Hüseyin Kağan Özdemir ile daha önce tanışmıştık. Ailesini tebrik ediyorum. Öncelikle başarının tesadüf olmadığını belirtmek istiyorum. Sistemli uzun soluklu sabırla emeğin bir neticesidir. Bugün sabahleyin iki okulumuzu ziyaret ettik. 9.sınıftaki öğrencilerimize Hüseyin Kağan’ı tanıyor musunuz diye sordum. İnşallah bugünden sonra daha çok tanıyacaklar. Nevşehir bir ilki gerçekleştirdi. Ama inşallah son olmayacak. Bundan sonrada Türkiye birincilikleri olacak. Bizim Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok büyük görevler düşüyor. Bireysel başarının dışında kitlesel başarıyı da artırmak konusunda bugünden sonra daha büyük sorumluluklarımız var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe Türkiye birincisi Hüseyin Kağan Özdemir’e otomobilinin anahtarını teslim etti. Tören pasta kesimi ile sona ererken programa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in yanı sıra AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Hüseyin Kağan Özdemir’in ailesi, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

(COŞ-AÖ-



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