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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
YKS sona erdi, öğrenciler sınavın zorluğundan yakındı

YKS sona erdi, öğrenciler sınavın zorluğundan yakındı

Sınavdan çıkan öğrenciler

Matematik Sınav Matem Öğrenciler Umutlu 

-Röportaj
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi saat 13.15 itibariyle sona erdi. Sınavın bitmesiyle öğrenciler duygularını dışarıda bekleyen aileleriyle paylaştı. Öğrenciler, sınavın zorluğundan yakındı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi Sınavı 180 dakikadan oluşan süre saat 13.15 itibariyle tamamlandı. Yenibosna Muhammed Ali Kalo Ortaokulu'nda sınavın bitmesiyle öğrenciler duygu ve heyecanlarını dışarıda kendilerini bekleyen aileleriyle paylaştı. Bazı öğrenciler sınavın iyi geçtiğini ifade ederken kimileri de zorluğundan yakındı. İbrahim Güzel istediği yere gireceğini belirterek, "Sınav iyi geçti çalıştık bütün sene onun emeklerinin karşılığını alıyoruz inşallah bence kolaydı tabi zorlayıcı sorular vardı ama dünkü sınavdan sonra daha umut vericiydi" dedi.
Sultan Çekilmez ise sınavın zor geçtiğini ifade ederek, "Bugün biraz zorlandım matematik zor geçti çok umutlu değilim" diye konuştu.

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