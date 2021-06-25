YKS sınavına girecek öğrenciler türbelere koştu

-Kur'an okuyan velilerden öğrenciler

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( KAYSERİ -ÖZEL)- “Boğazlıyan’dan dua etmek için geldim” KAYSERİ



- Kayseri’de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler, sınav öncesi Seyyid Burhaneddin Türbesi'ne gelerek dua etti. Dua etmek için türbeye gelen öğrenci Samet Doğan , "Buraya Boğazlıyan’dan dua etmek için geldim“ dedi.

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek öğrenciler, sınav öncesi dua etmek için Seyyid Burhaneddin Türbesi'ne akın etti. Ziyaret sırasında bazı aileler sınava girecek çocukları için Kur'an-ı Kerim okurken, öğrenciler ise dua etti.Dua etmek için Yozgat'tan bile gelen varYozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden dua etmek için geldiğini söyleyen Öğrenci Samet Erol, "Hem sınava gireceğim için hem de sevap kazanmak için geldim. Kendimi iyi hissetmek için geldim. Geçen sen pek istediğim puanı alamadım. İnşallah bu sene dualarım ile ibadetlerim ile Allah emeklerimi boşa çıkarmayacak. Bu yıl kazanacağım inşallah. Normal de Kayseri’de yaşamıyorum. Buraya geldiğim için mutluyum. Keşke buraya daha çok gelebilsem ama ilk defa geldim. Buraya Boğazlıyan’dan dua etmek için geldim” dedi.

Dua etmek için türbeyi ziyaret eden bir diğer öğrenci Öğrenci Sıla Nur Beyaz ise, “Yarın sınav var. Her şeyi yaptık, çalıştık. Son gün dua etmek için geldik. İnşallah istediğim gibi geçer. İnşallah istediğim bölüm gelir. Ben burada ki zatın yüzü suyu hürmetine Allah’a dua etmek için geldim” ifadelerini kullandı.

