YKS sınav heyecanı ikinci oturumla devam ediyor

-Okul çevresinde bekleyen velilerden detaylar

-Öğrencilere yapılan kontrollerden detaylar

-Bir öğrencinin okuldan çıkarılması ve annesiyle uzaklaşması

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( KAYSERİ )- Öğrenci velisi Ersin Fırat: “Okulların sınav öncesinde görülmesi büyük avantaj” KAYSERİ



- Kayseri’de Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına öğrenciler büyük bir heyecanla girdi. Çocuğunu sınava getiren Ersin Fırat isimli vatandaş da sınavla ilgili yaptığı açıklamada, “Okulların sınav öncesinde görülmesi büyük avantaj” dedi.

Dün ilk oturumu yapılan YKS sınavının 2. oturumu olan AYT sınavına girecek öğrenciler ve aileleri erken saatlerde okulların önünde beklemeye başladı.

Büyük bir heyecanla içeri giren öğrencileri aileleri okulların çevrelerinde bekledi. Çocuklarını beklerken Kuran-ı Kerim okuyan aileler, çocukları için dua etti. Çocuğunu sınava getiren Ersin Fırat ise ailece çok heyecanlı olduklarını söyleyerek,” Çok heyecanlıyız. 2. sınavımıza giriyoruz. İnşallah başarılı olacaklar. Güzel günler bizi bekliyor. Sınava girmeden önce alınması gereken tedbirler var. Okulun sınav gününden önce tespit edilmesi, sınıflarının belirlenmesi bizlere avantaj sağlıyor. Tüm önlemlerimizi aldık. Önceden de hazırlıklarımızı yaptık. Çok rahat bir şekilde geldik. İnşallah güzel bir sınava girip, başarılar bekliyoruz” dedi.

Öte yandan sınava gelen bir öğrenci, içeride yapılan kontrollerde okuldan çıkartıldı. Çocuğunu dışarıda bekleyen anne ve sınavdan çıkarılan öğrenci büyük bir üzüntü ile okuldan ayrıldı.

