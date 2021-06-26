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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

sınav çıkışından görüntüler.

Din Kültürü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Fen Bilimleri Koronavirüs Baraj Puanı 

-röportajlar

( ANKARA ) ANKARA

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sone erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 milyon 607 bin 903 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde binadan çıkışları yapıldı. Sınav öncesi maske dağıtılan öğrenciler sınav sürecinde maskelerini çıkarabildi. Öğrencilerin sabah 10:15'te başlayan TYT sınavı 135 dakika olarak sürdü. Adaylar, Türkçe testinde 40, tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak sosyal bilimler testinde toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 olmak üzere fen bilimleri testinde de 20 soruyu cevapladı. Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl koronavirüs nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.
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