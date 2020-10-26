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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yiyecek arayan domuz sürüsü kamerada

Yiyecek arayan domuz sürüsü kamerada

Domuz sürüsünden genel ve detaylar

Kamera Ormanlı 

-Domuz sürüsünün ormanlığa kaçması genel ve detaylar

( KARS ) KARS

- Kars’ta havaların soğuması ve yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü yol kenarına indi. Sürüler halinde yiyecek arayan domuz sürüsü kameraya yansıdı. Kars’ta soğuk hava yaban hayatı da olumsuz etkilemeye başladı.
Kars-Göle karayolunda yayla evlerinin önüne kadar gelen iki ayrı domuz sürüsü yiyecek ararken kaydedildi. Bir süre yiyecek arayan domuzlar daha sonra ormanlığa kaçarak gözlerden kayboldu. Domuz sürüsünün yiyecek aramaları anbe an kaydedildi. (KRS-AT)
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