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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yiyecek aramaya gelen tilkinin başına gelmeyen kalmadı

Yiyecek aramaya gelen tilkinin başına gelmeyen kalmadı

TILKININ KOY EVINE GELMESI

Akalan Ormanlı 

-KAFASINA KUTU SIKISAN VE KACAN TILKI

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'un Erfelek ilçesinde yiyecek aramak için bir evin önüne kadar gelen ve bir tavuğu yakalamaya çalışan tilkinin başına gelenler gülümsetti.Sinop'un Erfelek ilçesi Kirazlık köyü Denizgölü Mahallesi'nde aç kalan tilki, bir evin önüne kadar indi. Talihsiz tilkinin kafası bir bidona sıkıştı. Kafası bidonun içinde kalan tilki tavuğu yakalamayı başardı ancak tavuğun sahibine yakalandı. Paniğe kapılan tilki tavuğu alamadan ormanlık alanda gözden kayboldu.
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