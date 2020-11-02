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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı

- Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı

CESETLERİN ÇIKARILMASI

( İZMİR ) İZMİR

Deprem Trol 


- İzmir'deki deprem nedeniyle ağır hasar alan Yılmaz Erbek Apartmanının enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından yan yatan daha sonra da kontrollü bir şekilde üst katları yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanından acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu enkazdan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenazeler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. (AG-
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