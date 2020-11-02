- Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı



- İzmir'deki deprem nedeniyle ağır hasar alan Yılmaz Erbek Apartmanının enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından yan yatan daha sonra da kontrollü bir şekilde üst katları yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanından acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu enkazdan 2 kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenazeler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. (AG-



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