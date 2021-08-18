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Yıllardır beklediği asfalt yola kavuşunca yaşına aldırmadan takla attı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yıllardır beklediği asfalt yola kavuşunca yaşına aldırmadan takla attı

Yıllardır beklediği asfalt yola kavuşunca yaşına aldırmadan takla attı

Detaylar

Kamera Cep Telefonu Yaşlı Adam Aktüel Ameliyat 

-Asfaltlanan yolda takla atan adamın cep telefonu görüntüsü
-68 yaşındaki adamın evinden asfaltlanan yola çıkması aktüel
-Yolda yürümesi aktüel
-Yaşlı adamın tekrardan takla atmak için ısınması aktüel
-Adamın taklalar atması aktüel
-68 yaşındaki İsmail Çavuş röp.

( SAKARYA ) -- 68 yaşındaki adam yıllardır beklediği asfalt gelince işte böyle kutladı- Bozuk yoldan şikayet ediyordu, asfalt dökülünce üstünde taklalar attı SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde 4 yıldır sokağındaki bozuk yoldan şikayet eden 68 yaşındaki vatandaş, asfalt dökülünce mutluluğunu yeni yol üzerinde taklalar atarak gösterdi. Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde oturan 68 yaşındaki İsmail Çavuş isimli vatandaş, 4 yıl önce taşındığı evin bozuk yollardan şikayet ediyordu. Sokağına asfalat gelmeyeceğini düşünen yaşlı adam, kendine ve arkadaşlarına asfalt gelmesi dahilinde üzerinde takla atma sözü verdi. Yol çalışmaları kapsamında yenilenen bozuk yol asfalt ile kaplandı. Yaşanan durum sonrasında ise 68 yaşındaki Çavuş, yeni asfaltlanan yolda mutluluğunu taklalara atarak gösterdi. Amuda kalkarak taklalar atan yaşlı adam, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Yeni asfalt yola kavuşan Çavuş, yetkililere teşekkür etti. Yolumuz asfaltlanınca takla attım Sokağına dökülen asfaltı taklalar atarak kutlayan 68 yaşındaki İsmail Çavuş, “Kendi kendime söz verdim yolumuz asfaltlanırsa takla atacağım diye ve yolumuz asfaltlanınca takla attım. Arkadaşlarıma da söylemiştim onlarda ben takla atarken çektiler. Ben öncesinde 100 takla atacağımı söylemiştim ama genç olmadığım için 50 taklaya daha sonrasında da 10 taklaya işi bağladık. Daha önceki senelerde sporculuk yaptım ama şimdi yaşlandım ve ciddi ameliyatlar geçirdim bu yüzden bu kadar takla yeterli dedik” dedi.
(EA-GY
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