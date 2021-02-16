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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Yıllarca sigortasız çalıştırdı dava açınca öldürdü

Yıllarca sigortasız çalıştırdı dava açınca öldürdü

SABAH GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

( BURSA ) BURSA

İlk Müdahale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 


- Bursa'da yıllarca sigortasız çalıştırdığı için kendisine dava açan şoförünü öldüren dolmuş sahibi köy evinden dönerken polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi 225'inci Sokak'ta yaşanan olayda 2 çocuk babası Halil Muslu, uzun süre şoför olarak yanında sigortasız çalıştığı eski patronu dolmuş şoförü Seydi A.K.'ya kendisini sigorta yapmadığı için dava açtı. Seydi A.K., bugün evinin önüne geldiği Muslu'yu dışarı çağırıp, davayı geri çekmesi için ikna etmeye çalıştı. Muslu ise olumsuz yanıt vererek, evine girmek istedi. Ancak Seydi A.K., tabancayla Muslu'ya 5 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi sırtına isabet eden Muslu, yere yığılırken, Seydi A.K. kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halil Muslu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisi süren Muslu, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra köyde bulunan evlerine gidip üzerini değiştirdiği öğrenilen cinayet zanlısı Seydi A.K. polis ekiplerince Otosansit Sanayi Sitesinin önünde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. (UGR-
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