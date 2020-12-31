Yılın son kısıtlaması başladı

-Şehrin işlek cadde ve sokaklarından görüntüler



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- 2020 yılının son sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’de de başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kurulan kabine toplantısı sonrasında uygulanan sokağa çıkma yasakları doğrultusunda 2020 yılının son sokağa çıkma yasağı Balıkesir’de başladı.

Uygulanan sokağa çıkma yasağında polis ekipleri şehrin birçok noktasında sıkı bir şekilde denetimlerine devam ediyor. (US-BD)



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