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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yılın son kısıtlaması başladı

Yılın son kısıtlaması başladı

Uygulama yapan polisler

Toplantı Yasaklar Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri Kabine Toplantısı 

-Şehrin işlek cadde ve sokaklarından görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- 2020 yılının son sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’de de başladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kurulan kabine toplantısı sonrasında uygulanan sokağa çıkma yasakları doğrultusunda 2020 yılının son sokağa çıkma yasağı Balıkesir’de başladı.
Uygulanan sokağa çıkma yasağında polis ekipleri şehrin birçok noktasında sıkı bir şekilde denetimlerine devam ediyor. (US-BD)
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