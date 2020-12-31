Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yılın son gününde denize girdiler

Yılın son gününde denize girdiler

Denize girerlerken görüntü

İklim Değişikliği Şili 

-Belediye başkanı röp

( RİZE )- Rize'nin Fındıklı ilçesinde Belediye Başkanı Şahin Çervatoğlu ve beraberindeki bir grup arkadaşı 2020 yılının son gününde denize girdi RİZE

- Rize'nin Fındıklı ilçesinde Belediye Başkanı Şahin Çervatoğlu ve beraberindeki bir grup arkadaşı, 2020 yılının son gününde denize girdi. Rize'nin Fındıklı ilçesinde Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Fındıklı Esnaf Odaları Başkanı Şakir Erduran ve beraberindeki Fındıklılı vatandaşlar yılın son gününde yazdan kalma güneşi fırsat bilerek denize girdi. Olayın spontane geliştiğini dile getiren Başkan Çervatoğlu “Tamamen spontane gelişen, Esnaf Odası Başkanımızın havanın güzelliğini kullanarak 'Denize girer miyiz?' diye sormasıyla ortaya çıkan bir durum oldu. Gençlerle birlikte havanın sıcaklığından da faydalanarak denizin tadını çıkardık. Aslında buda iklim değişikliğinin ne boyuta vardığını, Karadeniz’i ciddi anlamda etkilediğini gösteriyor. Biz işin keyfini böyle çıkardık. Karadeniz sadece yeşili ile mavisi ile değil her haliyle yaşanabilir bir yer olduğunu göstermek istedik” ifadelerini kullandı. (HFD-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Paris’te İklim Değişikliğine Karşı GösteriParis’te İklim Değişikliğine Karşı Gösteri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı