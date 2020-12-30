Yılın son dolunayı göz kamaştırdı

-Dolunayın doğması

-Genel ve detay



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Yılın son Dolunay'ının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinden doğuşunda oluşan eşsiz manzara hayran bıraktı. İstanbul Boğazında dolunayın 15 Temmuz Şehir Köprüsü üzerinden doğuşu kendine hayran bıraktı. Boğazda yürüyüşe çıkan vatandaşlar dolunayın eşsiz manzarasını hayranlıkla izleyip, fotoğrafını çekti. Günün kararması ve köprünün ışıklarının açılması sonucu dolunay; vapurlar, martılar ve deniz ile herkesin ilgi odağı oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle dolunayın aynı karede buluşması ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. (ÖFY



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