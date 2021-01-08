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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yılın Narkotik köpeği Muğla’dan ‘Hera’

Yılın Narkotik köpeği Muğla’dan ‘Hera’

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( MUĞLA )- Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yılın narkotik köpeği Muğla’nın Fethiye ilçesinde görev yapan ‘Hera’ isimli 6 yaşındaki köpek seçildi. MUĞLA

- Narkotik suçlarla mücadele alanında önemli bir yere sahip hassas burunlu köpekler Emniyet ve Jandarma teşkilatının uyuşturucu ile mücadeledeki en büyük yardımcıları olmaya devam ediyor.Her yıl kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda değişik türde tonlarca uyuşturucu ele geçiriliyor. Uyuşturucu tacirlerinin turizm kenti olması nedeniyle küçük ve büyük ölçekli dağıtımını yaptıkları iller arasında yer alan Muğla’da Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Grup Amirlikleri tarafından sürdürülen çalışmalarda narkotik köpekler uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği bünyesinde görevli ‘Hera’ isimli köpek yıl içinde gerçekleştirilen operasyonlarda büyük başarı göstererek Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ‘Yılın narkotik köpeği’ seçildi.6 yaşındaki Belçika Malinois cinsi dişi köpek Muğla bölgesinde gerçekleştirilen çok sayıda narkotik operasyonlarında uyuşturucu tacirlerinin bulunması mümkün olmayan yerlere sakladıkları uyuşturucuyu bularak Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ‘yılın narkotik köpeği’ seçildi.
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