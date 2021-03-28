Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Yılın ilk 'Süper Solucan Ay’ı” Tahran’da görüldü

- Yılın ilk 'Süper Solucan Ay’ı” Tahran’da görüldü

-Tahran’da görülen Süper Solucan Ay’dan görüntüler

( TAHRAN ) - Yılın ilk "Süper Solucan Ay’ı” Tahran’da görüldü TAHRAN

İran Gökyüzü Başkent 


- Ay'ın gökyüzünde daha büyük ve daha parlak görüneceği yılın ilk “Süper Solucan Ay’ı” İran’ın başkenti Tahran semalarında görüldü.
Dünya’nın tek uydusu olan Ay’ın, daha büyük ve daha parlak görüneceği yılın ilk “Süper Solucan Ay’ı” İran’ın başkenti Tahran semalarında görüldü.
Yılın merakla beklenen en önemli gök olaylarından biri olan “Süper Solucan Ay” Tahranlılara görsel bir şölen sunarken, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Süper Solucan Ay Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği ve ortalama bir dolunay görüntüsünden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15’e kadar daha parlak bir şekilde görülmesi Süper Solucan Ay olarak adlandırılmaktadır.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement