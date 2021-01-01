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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yılın ilk saatlerinde 4 mahalleye eş zamanlı operasyon

Yılın ilk saatlerinde 4 mahalleye eş zamanlı operasyon

Uygulamalar neticesinde yakalanan silahlar

Polis Karya Akalan Polis Ekipleri Yeni Yıl 

-Polis karakolundan görüntüler
-Yunus polisleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yılın ilk saatlerinde eş zamanlı 4 mahalleye operasyon düzenlendi.
Balıkesir'de yeni yılın ilk saatlerine Asayiş, Kaçakçılık, Terör, Narkotik, Organize ve Yunus ekipleri ile birlikte çalışma düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre yaklaşık 40 ekibin katıldığı uygulamada şehrin birçok noktasında sıkı bir şekilde denetimler gerçekleştirildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşları çok sayıda polis ekipleri denetledi. Yapılan uygulamalar neticesinde polis ekipleri eş zamanlı olarak Dinkçiler, Gündoğan, Gümüşçeşme ve Sakarya mahallelerinde asayiş operasyonu düzenlediler. Yapılan operasyonlar sonucunda yılın ilk saatlerinde 7 adet kuru sıkı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 1 satır, 3 bıçak, 5 kuru sıkı fişeği, 11 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği kartuşu yakalandı. Uygulamaların sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.
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