Yılın ilk günü her yer sessizliğe büründü

- Eskişehir’in sokak ve caddeleri başta olmak üzere kent geneli, dünyayı kasıp kavurarak 2020 yılında her gün etkisini artırarak şiddetini gösteren Korona virüs yüzünden 2021 yılının ilk gününde sessizliğe büründü. Covid-10 tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 80 saatlik kısıtlama nedeni ile yeni yılın ilk gününde genellikle vatandaşlar sokağa çıkmadı, her yer boş kaldı. Kısıtlama kapsamından muaf tutulan iş yeri sahiplerinin günün ilerleyen saatlerde yavaş yavaş kepenk açmaya başladığı kentte; normalde insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu 2 Eylül, Sakarya, Doktorlar, Cengiz Topel ve Üniversite caddeleri ile Hamam Yolu, Taşbaşı ve Köprübaşı olmak üzere her yere sessizlik hakim oldu. Türkiye’nin Venedik’i olarak bilinen Porsuk Çay’ın çevresi de adeta boş kaldı. Diğer yandan yılın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi sebebiyle çevredeki camilerde cuma namazı kılmak için bazı vatandaşların öğle saatlerinde dışarıya çıkarması az da olsa sessizliği bozdu. Genellikle paket servisi yapan ve kuryelerin hakim olduğu boş sokak ve caddelerde, güvenlik güçleri de uygulamalarını aksatmadan sürdürerek yaşanabilecek olumsuzluklar karşında devriye attı.



