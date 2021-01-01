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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yılın ilk Cuma namazı tarihi cami bahçesinde kılındı

Yılın ilk Cuma namazı tarihi cami bahçesinde kılındı

drone görüntüsü

Bild Cami Bahçesi Güneşli Hava Güneşli Yeni Yıl 

-Güneşli havada namaz kılan vatandaşlar
-Namaz sonrası vatandaşlarla röp.

( TOKAT -ÖZEL-DRONE) TOKAT

- Tokat’ta yılın ilk Cuma namazını vatandaşlar güneşli havada tarihi camilerin avlusunda kıldı.Yeni yılın ilk Cuma namazı korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Cuma namazı ise kısıtlamadan muaf tutuldu. Vatandaşlar ikametine en yakın olan camilerde Cuma namazını kıldı. Tokat'ta tarihi Ali Paşa Cami’nin bahçesinde Cuma namazını eda eden vatandaşlar havadan görüntülendi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek namazlarını kılan vatandaşlar yeni yıldan beklentilerini dile getirdi. Yeni yılda korona virüs salgınının bitmesini ve rahatça ibadetlerini yerine getirmeyi arzu ettiklerini belirten vatandaşlar, kısıtlamadan muaf tutularak namaz kılabildikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

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