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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yılın 12 ayı meyve veren ağaçta, kiloluk limonlar yetişiyor

Yılın 12 ayı meyve veren ağaçta, kiloluk limonlar yetişiyor

Limon ağacı

Ali İl Karya Gübre İnter 

-Limonlar
-Limonun tartılması
-Okyay Yetim ile röp.
-Ali Kerem Yetim ile röp.
-Detaylar

( SAKARYA -ÖZEL)- Devasa limonları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor- Bahçesindeki limonlar hakkında bilgi veren Okyay Yetim:- “Limonlar, yarım kilo, 750 gram ve bir kilolara kadar ulaştı” SAKARYA

- Sakarya’nın Kocaali içesinde bahçesinde yetiştirdiği limonlar, görenlerin ilgisini çekiyor. Tanesi yaklaşık 850 gram olan limonları görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi’nde ikamet eden Okyay Yetimi isimli vatandaş bahçesinde yetiştirdiği kiloluk limonlarla görenlerin ilgisini çekiyor. Tanesi yaklaşık 850 gram gelen limonlar, büyük beğeni topluyor. Yılın 12 ayı meyve veren ağaçta yetişen kiloluk limonların tanesinden yaklaşık 300 mililitre ile yarım litre arasında su çıkıyor. Fidancıdan aldığı tohumları evinin balkonunda yetiştirmeye başladığını belirten Okyay Yetim, 2 sene saksıda yetiştirdiğini ve akvaryum suyuyla fidanı beslediğini belirtti.
Limonların normal boyutuna geldiğinde bile yeşil renkte kaldığını ve büyüdükten sonra sarı renge dönüştüğünü dile getiren Yetim, saksıdan bahçesine transfer ettiği limonları görenlerin hayranlıkla baktığını belirtti.
İnternette yaptığı araştırmadan da bir sonuç alamadığını belirten Yetim, sadece birkaç fotoğraf olduğunu ve limonların cinsini bilmediğini aktardı.Tanesi yaklaşık 850 gramLimonların tanesinin yaklaşık bir kiloya kadar ulaştığını belirten Okyay Yetim, “Bu limonu ben böyle olduğunu bilmiyordum. Fidancıdan normal limon diye aldım. Yaklaşık 2 seneye kadar saksıda balkonda büyüttüm. Balkondayken bunun sulamasını, akvaryumdan çıkan gübreli suyuyla yaptım. İlk başta saksıda büyürken normal limon büyüklüğüne geldiğinde limonlar yeşil kaldı ve bende cins olarak yeşil limon zannettim. Fakat limon gittikçe büyümeye başladı ama rengi aynı kaldı. Bizde düşünmeye başladık limon yerine bize greyfurt mu verdi diye fakat daha sonrasında sararmaya başladı.
Yediveren cinsi bir bitki zaten bir meyve tam olmadan tekrar çiçek açıyor ve meyve veriyor. Daha sonrasında limonlar büyümeye devam etti, yarım kilo, 750 gram ve bir kilolara kadar ulaştı. İnternette bir araştırma yaptım. Bu tür limonla alakalı birkaç resim paylaşılmış ama gerçekten kendine özgü bir cins var mı? Yok mu? Bilmiyorum” dedi.

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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