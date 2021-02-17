Yıldız Parkı’ndaki kar manzarası böyle görüntülendi

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( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL



- İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin birçok noktası beyaza bürünürken, Yıldız Parkı’da eşsiz kar manzarası ile dikkat çekti. Yüzlerce ağacın lapa lapa yağan karla örtüldüğü park, drone ile havadan görüntülendi. İstanbulluların uzun süredir beklediği kar yağışı hafta sonundan bu yana etkisini artırarak devam ediyor. Kentte birçok yer beyaza bürünürken, Beşiktaş’taki Yıldız Parkı’da kar yağışıyla birlikte eşsiz manzarasıyla adeta büyüledi. Beyazlar içerisinde kalan parkta sessizliğin hakim olduğu, ağaçların ve boş kalan piknik masalarının da karla kaplandığı görüldü.

Karlar altında kalan park drone ile havadan görüntülendi. (Sİ-EG-



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