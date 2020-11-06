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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Yıldırım, İzmir'de kurulan çadır kentte

Yıldırım, İzmir'de kurulan çadır kentte

Binali Yıldırım'ın çadır kent ziyareti

Depremzede Kriz Merkezi Bakanlık Kayınvalide Çadır Kent 

-açıklamaları
-Detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir’deki depremin ardından stadyum yanına kurulan çadır kentte depremzedelerle bir araya geldi, çadır kent hakkında bilgi alarak açıklamalarda bulundu. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İzmir’deki depremin ardından stadyum yanına kurulan çadır kentte depremzedelerle bir araya geldi. Çadır kent hakkında yetkilerden bilgi alan Yıldırım, daha sonra çadırlarda bulunan depremzedelere bir eksikliklerinin olup olmadığını sordu, çocuklara hediye verdi. Yıldırım, bir çadırda Bahar ve Havva isimli kardeşlerle tanışarak, “Biri annemin, biri de kayınvalidemin adını taşıyor” dedi.
Burada açıklama yapan Yıldırım, “Depremden bu yana bir hafta oldu. Depremden hemen sonra çok hızlı bir şekilde devlet bütün imkanlarını seferber ederek depremzedelerin imdadına koştu. Çalışmalar dün itibariyle tamamlandı. 114 can kaybımız var. Yararlılarımız büyük oranda iyileşti. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Giden can geri gelmiyor. Ancak yaralar sarılıyor. Giden mal yerine gelir. İlk andan itibaren oluşturulan il kriz merkezinde arkadaşlarımız, tüm bakanlıklar olağanüstü bir gayretle çalışıyor. Çadır kentte bütün kurumların görevleri var. 24 saat yemek dağıtılıyor. Çadırların yüzde 60’ı dolu. Diğer boş çadırlar ihtiyaç olması halinde hazır bekletiliyor. Sahada ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olmak üzere 43 binin üzerinde bina elden geçirildi. Bunların enkaz kaldırma işlemleri tamamlanıyor. Bir ay içerisinde ağır hasarlılardan başlamak üzere binaların yeniden yapımına başlanacak ve önümüzdeki sene bitmeden önce tamamlanıp hak sahiplerine verilmesi öngörülüyor. İnsanımızın çok güzel huyları var. Bu depremin ilk anından itibaren yurdumuzun her köşesinden vatandaşlarımız koştu, hemşehrilerimize yardım etmek için seferber oldular. Belediyelerimiz, bakanlıklarımız, valimiz, kaymakamlarımız velhasıl devlet bütün imkanlarıyla burada yer aldı. Özellikle İzmir milletvekillerimiz enkaz sahadan ayrılmadı. Yaralar sarılıyor, acıların hafifletilmesi için elden gelen gayret gösteriliyor. Rabbim başka acılar, felaketler vermesin” diye konuştu.

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