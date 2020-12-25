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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Yıldırım’ın sosyal hayatına yeni nefes

Yıldırım’ın sosyal hayatına yeni nefes

Sokaktan Detaylar

Alışveriş Efes Allah Erimli Sosyal Hayat 

-başkanın Esnaf İle Görüşmesi
-farklı Açılardan Detaylar

( BURSA )- Yenilenen Kafeler Sokağı Yıldırım’a çok yakışacak BURSA

- Yıldırım Belediyesi, Yeşil semtinde yer alan ve Bursalıların Kafeler Sokağı olarak bildiği Akdemir ve Derebaşı sokaklarını yeni bir görünüme kavuşturuyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, sokak esnafıyla sohbet etti. Sokağın son durumu hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, daha modern bir görünüme sahip olan Kafeler Sokağı’nın ilçe sakinlerinin güzel vakit geçirebilecekleri bir buluşma noktası olacağını belirtti.
Başkan Oktay Yılmaz, şunları kaydetti: "Bizler şehrin görünümüne katkı sağlamak için ciddiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buraları yapması bizden, yaşatması sizden. İlçemize değer katacak projeler açısından Kafeler Sokağı da iyi bir örnek teşkil etmekte. Esnafımızla sık sık bir araya gelerek onlarla birçok konuyu istişare ediyoruz. Çünkü hemşehrilerimizle fikir alışverişinde bulunarak yapacağımız hizmetlerin daha verimli ve daha isabetli olacağına inanıyoruz.” Sokağın son halinden oldukça memnun olduklarını dile getiren Akdemir Sokağı esnafı ise Başkan Oktay Yılmaz'a, “Geçmişte çok sıkıntı çektik, şimdi rahatız. Yapmış olduğunuz bu hizmetten çok memnun kaldık. Pandemi süreci bittiğinde kafeler sokağımız inşallah eskisinden daha hareketli şekilde hizmet vermeye devam edecek" diyerek teşekkür ettiler. (MŞ-Y)
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