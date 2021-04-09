Yıldırım'ın davulcuları mani eşliğinde davul çalacak

-davulcuların davul çalıp mani söylemesi

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( BURSA ) BURSA



- Yıldırım Belediyesi, ramazan boyunca vatandaşları sahura kaldıracak olan 40 davulcuya âdâb-ı muâşeret, ritim ve mani eğitimi veriyor. Yıldırım Belediyesi, Muhtarlar Derneği paydaşlığında bir ay boyunca ilçenin sokaklarında dolaşacak 40 davulcuyu Adile Naşit Tiyatrosu’nda eğitime aldı. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Ersen Varlı ve Doç. Dr. Erdem Özdemir, vatandaşları sahura uyandırmak için mahallelerde dolaşacak 40 davulcuya, nezâket çerçevesinde ve geleneksel usule uygun davranmaları için ‘âdâb-ı muâşeret’, davula vurduklarında kulağa hoş bir seda gelmesi için ‘ritim’ ve kültürel birikimimizde var olan ramazan manilerini öğrenmeleri için dersler veriliyor. 3 gün sürecek eğitimlerini tamamlayan davulculara tanıtıcı kimlik kartları verilecek. Davul çalıp mani söylemenin ramazanın vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ersen Varlı, “Gelenekleri yaşatmak gerekiyor. Teknolojik gelişmeler oldu diye bütün geçmişteki kültürel değerlerimizden ya da buna benzeyen adetlerimizden kopmamızı gerektiren bir durum yok. Bu bir şekilde sürdürülmeye devam ediliyor. Bu eğitimin gayesi, davul çalacak, insanları sahura kaldıracak kişilerle ilgili olarak onların bilgi ve birikimlerine göre neler biliniyor, neler bilinmiyor bunların tespitini yaparak onları bilinçlendirmek. Tabiî bir konservatuar öğrencisine ders anlatır gibi değil, bu konuda alaylı olarak bu işi yapan insanlara onların dilinden örnekler vererek bu eğitimi gerçekleştiriyoruz. Davul çalgısının teknik özellikleri, çalımı, icrâ teknikleri, yöresel farklılıklar, boyutlarından tutun da icrâdaki üslup farklılıklarına kadar ya da yörelerde bilinen davul temaları dediğimiz ritim kalıpları ile ilgili teknik bilgiler aktaracağız. Böyle bir etkinliğin Yıldırım’da yapılması gerçekten çok değerli, bunu düşünmek, bu konuda bir eğitim faaliyeti yürütülmesi gerekliliğini hissetmek bile çok önemli. Bu sebeple başta Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz olmak üzere bu konuya öncülük eden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Doç. Dr. Erdem Özdemir ise, ramazan davulcularının bazı teknik konularda bilgilendirilmesi amacıyla Yıldırım Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu bir eğitim programı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Aslında davulcularımız, genelde alaylı olarak tabir ettiğimiz şehrin müzik emekçileridir. Onlara devamlı yaptıkları bu faaliyetin öneminden ve ritmin bazı teknik hususiyetlerinden, hangi bölgelerde, hangi mahallelerde, hangi ritmin çalınması gerektiğinden bahsediyoruz. ramazanda davul çalmak, mani okumak gibi bir geleneğimiz var. Biz bunun ne kadar estetik ve güzel olabilirse gelecek kuşaklara da aynı şekilde yansıyacağını düşünüyoruz” ifadelerini kulandı.



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