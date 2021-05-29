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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yıldırım evi yaktı

Yıldırım evi yaktı

YILDIRIM SONUCU EVİN ALEVLERE TESLİM OLUŞU

Sağanak Yağış Yıldırım Düştü Aybaşı Yıldırım Düşmesi 

-İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde düşen yıldırım sonucu bir ev yanarak küle döndü. Merzifon ve köylerinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, bir süre etkili oldu. Yağışla birlikte Çaybaşı köyünde Cemal B.’ye ait olduğu öğrenilen bağ evine yıldırım düştü. Bağ evine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin tamamını sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını söndürerek, evde soğutma çalışmaları yaptı. Yıldırım nedeniyle alev alev yanan bağ evi, kullanılamaz hale gelirken tek teselli her hangi bir can kaybının yaşanmaması oldu.
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