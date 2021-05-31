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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev yandı

Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev yandı

Ağaçların yanması

Yıldırım Düştü Palmiye Ağacı Cep Telefonu 

-İtfaiye söndürmesi

( ANTALYA )- Antalya’da şaşkınlık oluşturan görüntü- Bir yandan yağmur yandı bir yandan ağaçlar böyle yandı ANTALYA

- Antalya'da şiddetli yağmur esnasında düşen yıldırımlardan biri yol ortasında bulunan 2 palmiye ağacına isabet etti. Yağan şiddetli yağmura rağmen ağaçlar alev alev yanarken o anlar sürücülerde şaşkınlık oluşturdu. Olay, Antalya- Burdur yolunun Döşemealtı İlçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan iki palmiye ağacına yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonrası ağaçlar bir anda alev aldı. Sürücülerin cep telefonuna yansına görüntülerde ağaçların alev alev yandığı görüldü.
Yağan yağmura rağmen sönmeyen yangın, iki ağacın gövdesini adeta küle çevirdi. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücüler ise olay karşısında şaşkınlık yaşadı. (EG-
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